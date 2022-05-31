«Выступал с Зеленским»: Запашного возмутил сюжет о Галкине на итальянском телевидении

Максим Галкин и Алла Пугачева в начале марта перебрались в Израиль. И если Примадонна заверила, что планирует вернуться в Россию к началу учебного года, то шоумен пока хранит молчание на этот счет. Известно только то, что в начале сентября он отправится в Австралию, где даст концерты в Сиднее и Мельбурне.

Тем временем, на итальянском телевидении вышел сюжет о Максиме Галкине. Журналисты тщательно изучили биографию юмориста и выдали в эфир восхваляющий Галкина материал.

«В свои 45 лет он стал одним из самых известных комиков в России. Теперь он с семьей уехал в Израиль… А в 2015-м на концерте в Германии на сцене он выступал с Зеленским. Теперь же из-за исторических событий два комика перестали шутить», — рассказывают в сюжете.

Материла возмутил дрессировщика Эдгарда Запашного, который в последнее время активно обсуждает уехавших из России артистов.

«Тем временем на ведущем итальянском телеканале RAI», — написал Запашный в своем телеграм-канале.

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