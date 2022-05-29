«Вынужденная дистанция»: стало известно, почему Пугачева не поздравила Орбакайте с днем рождения

Кристина Орбакайте 25 мая отпраздновала свой день рождения. Звезда провела 51-летие на сцене, «пригласив» любимых поклонников в «Крокусе». Здесь она порадовала фанатов перевоплощениями и многочисленными хитами, а на праздник пришли ее сыновья Никита Пресняков и Дени Байсаров.

А вот Алла Пугачева, которая четвертый месяц проживает в Израиле со своей семьей, не поздравила дочку, как это делала ранее, в соцсетях. Неверно было бы сказать, что Примадонна забросила свой микроблог, ведь на Пасху она поздравляла своих подписчиков. Почему она проигнорировала в публичном пространстве именины старшей дочки, объяснили в окружении Аллы Борисовны сайту МК.ru.

«Это — вынужденная дистанция. У Аллы Борисовны и у Кристины разное отношение к медийному пространству. Алле Борисовне положено быть, что называется, «на слуху» — это часть ее имиджа Примадонны: что за «суперстар», поведение которой не является предметом споров!

А Кристина человек закрытый по своему характеру, ей зачастую тягостно быть в числе обсуждаемых. Поэтому между матерью и дочерью есть негласный договор: не втягивать друг друга в информационное пространство», — рассказали знающие ситуацию люди.

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