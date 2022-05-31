«Я тоже, да, смеялась»: Собчак назвала высказывание Симоньян о Галкине «насильственным каминг-аутом»

Слова телеведущей вызвали не так давно широкое обсуждение в прессе.

Светская львица Ксения Собчак во время интервью с режиссером Кареном Шахназаровым коснулась личной жизни телеведущего Максима Галкина. Она вспомнила громкое высказывание телеведущей Маргариты Симоньян относительно ориентации мужа певицы Аллы Пугачевой.

Оказалось, что Карен Шахназаров не знал, кому принадлежат эти слова. Собчак заявила, что высказывание позволила себе Симоньян и добавила»: Я тоже, да, смеялась».

Шахназаров заметил, что высказывание было сделано, скорее всего, на эмоциях.

«Вы не можете поверить, что Маргарита это сказала осознанно?», — спросила Собчак режиссера.

«Я могу это допустить. Но она сказала, не найдя правильную интонацию», — заметил Шахназаров.

«А как найти интонацию, чтобы сделать человеку насильственный каминг-аут?», — спросила Собчак режиссера.

«Ну что здесь такого для Галкина. Я тоже артист. Про меня такое говорят. Я к этому привык», – заявил Шахназаров.

Ранее Маргарита Симоньян заявила, что Максим Галкин — человек нетрадиционной ориентации. Шоумен не стал отвечать в ответ.

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