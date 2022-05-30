«Что такого? Прямо проблема?»: Шахназаров высказался о якобы нетрадиционной ориентации Галкина

Ранее Маргарита Симоньян обвинила Максима Галкина в том, что он женился на Алле Пугачевой по определенной договоренности.

Маргарита Симоньян наделала много шума своим дерзким заявлением в прямом эфире о якобы нетрадиционной ориентации Максима Галкина. По ее мнению, он женился на Пугачевой, чтобы завуалировать этот момент.

Юморист и его жена не стали оправдываться в ответ. Режиссер Карен Шахназаров тоже считает, что эта тема недостойна обсуждения.

«Я не понимаю, почему так много шума из-за Максима Галкина — он хороший артист, я к нему лояльно отношусь, но шума чересчур», — сказал режиссер в эфире YouTube-шоу «Осторожно: Собчак».

Он полагает, что Симоньян могла высказать это на эмоциях, с неправильной интонацией — все-таки прямой эфир. Да и вообще она имеет полное право иметь свое мнение и оглашать его людям.

«Что здесь такого-то для Галкина? Прямо проблема?! Мы все артисты — про меня тоже говорят, и я к этому привык… ну что теперь?» — добавил Карен Шахназаров.

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