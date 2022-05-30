«Где рады»: Маргарита Симоньян ответила на важный вопрос, «где нам нужно остановиться»

Популярная телеведущая кратко, но точно обосновала свою позицию.

Телеведущая Маргарита Симоньян в «Телеграм» опубликовала отрывок из эфира на канале ТВЦ, где она была в качестве приглашенной гостьи.

«Где нам нужно остановиться?», — спросил в какой-то момент телеведущий.

«Где мы должны остановиться? Я считаю, что мы должны остановиться там, где нам рады. Я ответила?» Маргарита Симоньян

Напомним, что Маргарита Симоньян — российская журналистка и медиаменеджер. Главный редактор телеканала RT с 2005 года, международного информационного агентства «Россия сегодня» с 2013 года и информационного агентства «Sputnik» с 2014 года.

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