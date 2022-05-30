Совсем плохо? Лобода почти без ресниц с лохматыми светлыми бровями шокировала публику

Что происходит с певицей и где она, пока не совсем понятно.

Светлана Лобода стала постепенно возвращаться к своей работе на эстраде. О ее концертах пока ничего слышно, но известно, что она стала работать над новыми композициями. Правда в каком месте это происходит – неизвестно, знаменитость старается не светить место своей дислокации.

В любом случае это значит, что артистка скоро вернется в строй – выпустит новый сингл, который потом должен появиться и в живом выступлении на сцене, а также новом альбоме.

В своем телеграме Светлана Лобода рассказала, что постепенно начала приходить в себя. И вместо волонтерской работы стала заниматься собой. Но, видимо, пока не до конца.

Певица выставила на канале фото из автомобиля по дороге в студию, появившись ненакрашенной, практически без ресниц, с лохматыми неуложенными бровями. Фолловеры Лободы удивились такому виду знаменитости, напомнив ей, что публичная личность должна соответствовать своему статусу.

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