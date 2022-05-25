Глазки накрасила, губки подвела: возрожденная Лобода отметилась на весенней прогулке

Певица заявила, что не ухаживала за собой несколько месяцев.

Похоже, что у Светланы Лобода жизнь налаживается или выработалась привычка к происходящему.

Певица призналась своим подписчикам в телегаме, что три месяца не приводила себя в порядок. На фотографиях и видео в Сети она действительно появлялась без макияжа, с растрепанными и даже не всегда мытыми волосами, ногти подстригла под корень и перестала их красить.

Однако на последнем снимке, где Светлана Лобода запечатлелась во время прогулки, она выглядит так, как раньше. Знаменитость подкрасила глазки, нанесла на губы помаду, сделала укладку волос и принарядилась в освежающий свитшот.

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