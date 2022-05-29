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Губы больше стали? Изменившаяся Лобода показалась по дороге на работу

Светлана Лобода возобновила свою музыкальную деятельность.

Губы больше стали? Изменившаяся Лобода показалась по дороге на работу
Светлана Лобода. Фото: t.me/lobodaofficial

Светлана Лобода три месяца держала паузу в работе. Однако сейчас вновь приступила к своей музыкальной деятельности. Правда в каком месте она обитает – доподлинно неизвестно, но у нее есть недвижимость в Европе, видимо, туда и отправилась.

Светлана Лобода долгое время не могла прийти в себя и позабыла про привычный макияж и маникюр, но постепенно артистка возвращается в свой привычный образ. На людях она стала появляться подкрашенной.

На последнем фото, которое Лобода опубликовала в своем телеграме, она выглядит немного непохожей на себя – то ли лицо сильно похудело и губы стали казаться крупнее, то ли они реально стали больше. Певица собрала на макушке «розетку», отчего стала выглядеть моложе и нежнее.

Светлана Лобода. Фото: t.me/lobodaofficial

Снимок звезда сделала по дороге на звукозаписывающую студию. Она поведала, что готовит новый проект с оркестром.

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