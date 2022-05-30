Королева на фоне слухов о разводе показала того, кто заменил Тарзана

Наташу Королеву еще совсем юной сделал известной ее первый муж Игорь Николаев. Потом звезда влюбилась в стриптизера Сергея Глушко (Тарзан) и помогла ему стать популярным. Знаменитость не раз выводила его на сцену вместе с собой и пела дуэтом.

Но сейчас, похоже, артистка решила продвигать другого мужчину — своего сына Архипа, который теперь выступает под псевдонимом Архип Грек. На платформе YouTube вышел новый клип отпрыска Наташи Королевой и Тарзана с песней «Дельфин и Русалка».

Ролик появился как раз на фоне слухов о расставании Королевой и Глушко. Однако Тарзан ранее опровергал этот факт, заявляя, что их по несколько раз в году разводят люди, а они уже столько лет продолжают жить вместе.

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