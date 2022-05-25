«Нас постоянно разводят в Интернете»: Тарзан прокомментировал слухи о расставании с Королевой

По словам культуриста, у них с певицей все хорошо в личных отношениях.

Культурист и популярный бодибилдер Тарзан заявил, что пресса регулярно разводит его с женой известной певицей Наташей Королевой.

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Как отметил бодибилдер, сейчас для него насущный вопрос, что подарить жене на день рождения. Праздник Наташа Королева будет отмечать 31 мая. Он всегда старается дарить нужные презенты, хотя сегодня это сделать трудно, сообщает МК.ru.

«У нас все хорошо, хотя нас постоянно «разводят» в Интернете, поэтому нет смысла тратить деньги на безделушки, которых у нее много. Мы не знаем, где будем отмечать, обычно решается это спонтанно накануне. Можно, кстати, и у нас на даче». Тарзан

Ранее в СМИ прошла информация, что Тарзан и Наташа Королева расстались. Якобы причина кроется в их разных взглядах на ситуацию на Украине.

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