Поладили: Наташа Королева вывела в свет невестку-стриптизершу

В прошлом году единственный сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип представил звездным родителям свою возлюбленную. Анна Валынкина приехала в Москву из Новокузнецкой области и танцевала в ночных клубах под псевдонимом Мелисса Фокс.

Парочка стала жить под одной крышей с певицей и Тарзаном, которые вовсю трубили, что жениться Архипу еще рано. Но юный наследник похоже не очень прислушивался к мнению родителей. Недавно он с Анной перебрался в московскую квартиру, экс-стриптизерша получила новую профессию – теперь она художник по гриму. А накануне вся семья выбралась в Большой театр.

«Сходили в Большой театр на «Дон Кихот», — подписала кадры Анна, на которых красовалась и Наташа Королева.

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Напомним, в феврале этого года Архип Глушко отметил свое 20-летие. Он изучает японистику в Высшей школе экономике и дает уроки японского языка онлайн.

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