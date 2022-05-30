Даня Милохин сменил прическу и маникюр

Даня Милохин стал особенно популярен за последние два года. С ним общался Андрей Малахов, с ним записали хиты Николай Басков. Зачастую блогер и певец привлекает к себе много внимания на красных дорожках.

Он не боится критики в свой адрес. Милохин появлялся на публике в юбке, а также он не раз красил волосы и демонстрировал маникюр. И теперь, готовясь к лету, он сменил имидж.

На новых кадрах Даня решил похвастаться не только стрижкой, но и розовыми прядями. Более того, он покрасил ногти в оранжевый цвет. Новое фото блогер опубликовал в соцсети. Преданные поклонники оценили его дерзкий стиль. Они посчитали, что их кумир выглядит по меньшей мере круто.

«Какой красивый», «Ну теперь ты самый стильный», «Краш», «А прическа выглядит суперски», «Уже можно работать моделью», «Маник всем на зависть», «Данечка на стиле», «Красивый такой», — стали писать подписчики.

К слову, в последнее время парни активно делают маникюр, к примеру — Егор Крид. Представители шоу-бизнеса не видят в этом ничего плохого.

Милохин еще недавно находился в Казахстане. Он шутил, что переезжает туда, но в итоге вернулся в свою квартиру в Москве.

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