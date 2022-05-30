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Даня Милохин сменил прическу и маникюр

Блогер решил добавить ярких красок в свой имидж летом.

Даня Милохин сменил прическу и маникюр
Даня Милохин. Фото: соцсети звезды

Даня Милохин стал особенно популярен за последние два года. С ним общался Андрей Малахов, с ним записали хиты Николай Басков. Зачастую блогер и певец привлекает к себе много внимания на красных дорожках.

Он не боится критики в свой адрес. Милохин появлялся на публике в юбке, а также он не раз красил волосы и демонстрировал маникюр. И теперь, готовясь к лету, он сменил имидж.

На новых кадрах Даня решил похвастаться не только стрижкой, но и розовыми прядями. Более того, он покрасил ногти в оранжевый цвет. Новое фото блогер опубликовал в соцсети. Преданные поклонники оценили его дерзкий стиль. Они посчитали, что их кумир выглядит по меньшей мере круто.

Даня Милохин. Фото: соцсети звезды

«Какой красивый», «Ну теперь ты самый стильный», «Краш», «А прическа выглядит суперски», «Уже можно работать моделью», «Маник всем на зависть», «Данечка на стиле», «Красивый такой», — стали писать подписчики.

К слову, в последнее время парни активно делают маникюр, к примеру — Егор Крид. Представители шоу-бизнеса не видят в этом ничего плохого.

Милохин еще недавно находился в Казахстане. Он шутил, что переезжает туда, но в итоге вернулся в свою квартиру в Москве.

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