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«Там нет отклонений в плане ориентации»: Ставиский высказался о снимке Милохина в юбке

По словам хореографа, тиктокер классный парнишка с мозгами.

«Там нет отклонений в плане ориентации»: Ставиский высказался о снимке Милохина в юбке
Максим Ставиский. Фото: Globallookpress.com

Хореограф Максим Ставиский заявил, что не видит ничего страшного, когда музыкант и тиктокер Даня Милохин появляется на кадрах в соцсетях в юбке.

Даня Милохин
Даня Милохин. Фото: Globallookpress.com

По его словам, с таким же успехом можно тогда прикопаться к шотландцам. Как он выразился, в ветреную погоду они выглядят устрашающе в своих нарядах. Ставиский признался, что до шоу «Ледниковый период» он не знал, кто такой Даня Милохин.

«Он реально пацан, там нет отклонений в плане ориентации, абсолютно классный хороший парнишка растет, с мозгами. Нет понтов. А уж как он работает — это видно по результатам».

Максим Ставиский

Напомним, что на шоу «Ледниковый период» Даня Милохин выступает в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой. Их дуэт считается одним из самых ярких на проекте, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Даня МилохинДаня Милохин последние новостиЕвгения МедведеваМаксим СтавискийШоу "Ледниковый период"