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Уехал на время, остается навсегда? Даня Милохин получил гражданство другой страны

Сам блогер хранит молчание.

Уехал на время, остается навсегда? Даня Милохин получил гражданство другой страны
Даня Милохин. Фото: Global Look Press

Тиктокер Даня Милохин уже месяц проживает в Казахстане. Блогер улетел туда под предлогом участия в фестивале, а теперь оттуда пришли новости: россиянин получил казахское гражданство.

О свое позиции относительно происходящего между Россией и Украиной Милохин никак не заявлял, а лишь отшучивался. А в Казахстан полетел, как выяснилось позже, потому что работу TikTok в нашей стране заблокировали.

Так как основной доход юноша имел именно на этой платформе, он вместе с основателем Dream Team House перебрался в Алма-Ату. А теперь и вот-вот получит гражданство, пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на местные Telegram-каналы.

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