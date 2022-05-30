«Счастлива, когда у сына нет бабы»: маму Тимати обвинила прозорливая Миро

Известный блогер Лена Миро обратила внимание, что мама Тимати Симона Юнусова в последнее время выглядит очень довольной. Акула пера уверена, что на то есть веская причина. Дескать, родительница хочет, чтобы ее сын был всегда при ней, а наличие жены рядом — серьезное к этому препятствие.

И, поскольку основные конкурентки в виде Алены Шишковой и Анастасии Решетовой устранены, у нее все отлично. Есть, правда, новая пассия у Тимати — Валя, но с ней у рэпера не серьезно.

«Решетова со своими замужними планами слилась окончательно. Шишкова — под полным контролем мамы. Валечка — ну, красивая девочка! Но у Тимурки на Валечку нет никаких намерений, поэтому Симона может смело ее похвалить, как и Шишкову. Так вот, чего хотела Симона Яковлевна для сына. Ну их, этих баб, мечтающих надеть на тебя кольцо, сынуля! Мама — это твоя главная женщина в жизни, поэтому она счастлива, когда у сына нет бабы, претендующей на руководство им», — написала в ЖЖ Миро.

больше по теме Рогов показал платье, которое безнадежно устарело в этом сезоне Люверсы на одежде дизайнеры больше не используют.

Смотрите также

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.