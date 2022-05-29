«Ваши дети — ваши проблемы»: Миро ответила Муцениеце, про детей которой забыл Прилучный

Актер Павел Прилучный пропустил выпускной дочки Мии от Агаты Муцениеце. В то время он отдыхал со своей новой пассией Зепюр Брутян на островах.

Свою наследницу артист увидел лишь на кадрах, которые выслала ему бывшая жена. Фолловеры были возмущены: неужели нельзя было в другое время поездку устроить?

Блогер Лена Миро встала на сторону Павла Прилучного, заявив, что это нормальное дело для отцов – забывать про своих детей, как только появится новая женщина.

«Ваши дети — это ваши проблемы. Зачиная их, вы должны исходить из предпосылки, что если есть у них после развода отец — хорошо, а исчез — это тоже вполне себе норма жизни. Не оправдываю Павлика, но и не осуждаю. Ему новых детей еще нужно делать, а у старых есть уже мать», — написала Лена Миро в своем ЖЖ.

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