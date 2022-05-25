Павел Прилучный засветил обручальное кольцо на отдыхе с Зепюр Брутян

Актер ранее промолчал, когда СМИ писали о его тайной свадьбе с молодой актрисой.

Павел Прилучный прославился благодаря сериалу «Закрытая школа». Еще больше славы ему принесла роль в сериале «Мажор». Брутальный актер влюблял в себя миллионы поклонниц, но почти 10 лет его сердце было занято. Он состоял в браке с Агатой Муцениеце. Она подарила ему двоих детей — дочку Мию и сына Тимофея. Но в 2020 году они развелись.

Вскоре Прилучный был замечен с Мирославой Карпович. Свой роман со звездой «Папиных дочек» он предпочел не афишировать. А в этом году появились слухи, что они расстались. В мае актер уехал отдыхать на море с Зепюр Брутян. Он впервые опубликовал фото с девушкой за долгое время.

С актрисой Прилучный знаком еще по съемкам сериала «В клетке». Если первое время поклонники предполагали, что они друзья, то потом журналисты нашли документы, где значится, что Павел тайно с ней расписался в ЗАГСе. Сначала он хранил молчание, а во время променада с Зепюр артист засветил золотое обручальное кольцо. Правда, его спутница руки не показала.

По всей видимости, так Прилучный подтвердил, что сыграл свадьбу. Во время романа с Мирославой актер не публиковал с ней снимков. Поклонники лишь видели, что они отдыхают в одних и тех же местах одновременно. А вот Брутян теперь красуется с ним почти на каждом фото.

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