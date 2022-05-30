Меган Маркл дала обещание королеве Елизавете II не отсвечивать во время празднования юбилея

Герцогиня Сассекская Меган Маркл и ее муж, принц Гарри постараются не перетягивать внимание общественности на себя.

В июне этого года в Великобритании будут отмечать 70-летие восхождения на престол королевы Елизаветы II.

План мероприятий по случаю Платинового юбилея сверстан давно. В эти дни идут последние приготовления. Елизавета II, переживая за то, чтобы все прошло идеально, обратилась к своей семье.

Британское издание Daily Mail со ссылкой на свои источники утверждает, что королева попросила у членов монаршего семейства не устраивать в дни празднования никаких распрей.

Разумеется, больше всего призыв Елизаветы II относится к мятежному младшему внуку, принцу Гарри и его жене Меган Маркл.

Как говорят инсайдеры, Меган Маркл и принц Гарри поклялись королеве, что не станут причиной нарушения спокойствия во время празднеств. То есть отсвечивать не будут.

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