Меган Маркл дала обещание королеве Елизавете II не отсвечивать во время празднования юбилея

В июне этого года в Великобритании будут отмечать 70-летие восхождения на престол королевы Елизаветы II.
План мероприятий по случаю Платинового юбилея сверстан давно. В эти дни идут последние приготовления. Елизавета II, переживая за то, чтобы все прошло идеально, обратилась к своей семье.
Британское издание Daily Mail со ссылкой на свои источники утверждает, что королева попросила у членов монаршего семейства не устраивать в дни празднования никаких распрей.
Разумеется, больше всего призыв Елизаветы II относится к мятежному младшему внуку, принцу Гарри и его жене Меган Маркл.
Как говорят инсайдеры, Меган Маркл и принц Гарри поклялись королеве, что не станут причиной нарушения спокойствия во время празднеств. То есть отсвечивать не будут.
Смотрите также
Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.