Меган Маркл возмутила своим отношением к перенесшему инсульт отцу

Общественность возмущена тем, что Меган Маркл не удосужилась даже позвонить своему отцу Томасу Марклу, которого на днях разбил инсульт.

К счастью, в этот момент мужчине набрала старшая дочь Саманта, которая по разговору поняла, что с папой происходит что-то страшное.

Она и ее брат вызвали врачей, которые тут же госпитализировали Томаса Маркла в одну из клиник в Калифорнии. Сын тут же приехал в больницу к отцу.

Брат и сестра Меган Маркл сделали все, чтобы поддержать больного отца. А вот сама герцогиня Сассекская не только не посетила отца, но и даже не удосужилась ему позвонить.

Как сообщает издание Express.co.uk, подобное поведение Меган Маркл не понравилось не только фанатам британского королевского семейства, но и подписчикам самой герцогини. Фолловеры высказывают свое «фи» поведению Меган Маркл, которая находится от отца всего в паре часов езды.

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