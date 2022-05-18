Меган Маркл и принц Гарри отказались стоять рядом с Елизаветой II на ее празднике

Предполагалось, что на 70-летии ее коронации они встанут на балконе Букингемского дворца.

Принц Гарри и Меган Маркл все еще не отказываются посетить Великобританию в июне на празднике в честь 70-летия со дня коронации Елизаветы II. Однако вносят определенные коррективы в повестку дня.

больше по теме Тарасова допустила, что у Валиевой отберут золото командного турнира Олимпиады Тем не менее заслуженный тренер СССР верит в лучшее.

В частности, во время подобных торжеств рядом с королевой стоят на балконе Букингемского дворца ее близкие, приветствуя народ. На этот раз там не будет ее внука Гарри и его жены Меган Маркл. Они уведомили монаршую особу, что не станут этого делать, сообщает Daily Mail.

Тем не менее визит в Лондон пока у скандальной парочки не отменен. Принц Гарри и его жена хотят познакомить маленькую дочь Лилибет с прабабушкой, в честь которой ее и назвали.

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