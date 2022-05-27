«Могут оказаться в углу»: почему прием Меган Маркл и принца Гарри в Англии обречен на провал

В начале июня Великобритания празднует платиновый юбилей коронации королевы Елизаветы II. Несмотря на то что Меган Маркл и принц Уильям отреклись от престола, их пригласили во дворец на торжество, правила это позволяют.

Однако проблем с их приемом не избежать, уверенно заявила королевский эксперт Анджела Левин изданию Daily Mail.

Супруги не появятся на балконе Букингемского дворца для традиционного приветствия народа, но посетят семейную службу 3 июня в соборе Святого Павла. Это будет первая встреча всех представителей королевской семьи в таком составе с 2018 года.

При этом Левин уверена, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон не смогут даже на публике скрывать своей антипатии друг к другу. И служба будет очень напряженной.

«Рассадка станет серьезной проблемой. Они не могут оставить их рядом с королевой, Чарльзом и Уильямом, потому что больше не являются монархами. Полагаю, что они будут сидеть рядом с принцессой Евгенией, которая остается для них близкой. Меган и Гарри могут оказаться в углу с наказанным герцогом Йоркским», — прокомментировала биограф.

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