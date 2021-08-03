«Мы упустили столько времени»: Юлия Ефременкова из «Дома-2» впервые показала своего отца

Экс-участница и бывшая ведущая проекта Юлия Ефременкова решилась на встречу с родителем только после общения с психологом.

Юлия Ефременкова рассказала в микроблоге о важном событии в жизни. После многолетней разлуки она встретилась со своим отцом, которого не видела с самого детства. Мужчина хорошо принял родную дочку и даже разрешил себя сфотографировать для ее Instagram.

«Знакомьтесь: мой папа — Кириенко Леонид Евгеньевич. Для меня это очень радостное и неожиданное событие», — написала Юлия Ефременкова под фото.

Она призналась, что решиться на эту встречу с отцом ей помог разговор с психологом.

«Мы упустили столько времени, пленку назад не отмотаешь, но можно создать отношения сегодня, без оглядки на прошлое», — поделилась Юлия Ефременкова.

Она верит, что теперь будет и дальше общаться с папой и его семьей. Леонид Евгеньевич уже двадцать лет живет в счастливом браке с женщиной, у которой есть дети и внуки.

Юлия Ефременкова призналась, что очень долго разговаривала с папой и пригласила его приехать к ней в гости в Москву. Он не отказался.

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