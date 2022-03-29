«Собственница ревнивая»: Надя Ермакова из «Дома-2» раскрыла причину конфликта с Юлией Ефременковой

Участница «Дома-2» и кастинг-менеджер проекта Надежда Ермакова пообщалась со своими поклонниками. Во время беседы она ответила на самые часто задаваемые ей вопросы.

Так, подписчики поинтересовались у Надежды Ермаковой, общается ли та с Юлией Ефременковой.

Надежда ответила, что поддерживает связь только с бойфрендом Ефременковой Мондезиром. А на Юлию очень обижена и не может пока ее простить.

Оказывается, конфликт спровоцировала Ефременкова, приревновав Мондезира к Ермаковой.

«Обвинениями, что я на Мондезира виды имею, — объяснила, чем ее обидела Ефременкова, Ермакова. — Это еще с прошлого года у нее тянется. Она собственница ревнивая. Но мы с Мондезиром дружим».

Напомним, что сейчас Надя Ермакова готовится к свадьбе со своим избранником Даниэлем Чистовым, который моложе нее на 14 лет.

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