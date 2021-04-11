«На прежних условиях я бы не вернулась»: экс-ведущая «Дома-2» Ефременкова идет на новый проект в качестве участницы

Девушка дала понять, что ей сделали очень заманчивое предложение, от которого она не смогла отказаться.

С 19 апреля на телеканале «Ю» начнут показывать эфиры возрожденного реалити-шоу «Дом-2». Теперь проект будет называться «Дом-2. Новая любовь», а в качестве участников на него уже отобраны совершенно незнакомые никому лица и приглашены звездные «старички». В их числе – бывшая ведущая реалити-шоу Юлия Ефременкова. На проект девушка придет на одна, а со своим избранником, экс-участником «Дома-2» Мондезиром.

В сторис Instagram Ефременкова объяснила свою позицию и дала понять, что создатели реалити-шоу пообещали ей очень выгодные условия.

«Я очень люблю проект и всегда о нем тепло отзывалась. Были некоторые экземпляры, с которыми у меня не получилось сработаться, но они уже не там, — поделилась красотка. — Я не возвращаюсь на старый проект. Это совершенно новый канал, новый виток, новая жизнь. Не могу пока раскрыть всех карт, но очень глупо отказываться, когда по всем фронтам у тебя только плюсы. Я разумный, адекватный человек, который умеет взвесить все «за» и «против». На прежних условиях я бы не вернулась».

Новую себя на проекте обещает показать и Алена Рапунцель. Она возвращается на обновленную телестройку с бойфрендом Ильей.

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