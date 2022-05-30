«Чулпанша непонятно, что сделала»: Кеосаян не понял, зачем Хаматова «извивалась» на фоне украинского флага

По словам телеведущего, актриса истерична, но она, в конце концов, всего лишь женщина.

Телеведущий Тигран Кеосаян в своем популярном YouTube-шоу «Кеосаян daily» высказался об отъезде актрисы Чулпан Хаматовой в Латвию.

«Чулпанша Хаматова непонятно, что сделала. Зачем ей надо было выступать. Она истерична, но женщина, в конце концов. Зачем на фоне украинского флага вилять, извиваться, чтобы обосрать страну родную. И все равно получилось обосрать, потому что ты уже стоишь на фоне. Зачем?» Тигран Кеосаян

Как отметил Кеосаян, все уехавшие — дезертиры, но не предатели. «Вот если их увидим, и они потребуют всенародной любви, то будут уже вопросы», — заявил Тигран Кеосаян.

Напомним, что Чулпан Хаматова сейчас живет в Латвии. В этой стране недалеко от Риги у нее есть свой домик. Актриса готова отказаться от звания народной артистки России.

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