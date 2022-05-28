«Хочется обратно, к золотой кормушке»: почему Чулпан Хаматова на самом деле думает о возвращении в Россию

Чулпан Хаматова сбежала из России в Латвию еще в конце февраля. Актриса решила начать жизнь с чистого листа, устроилась в Новый Рижский театр, планировала открыть онлайн-курсы по обучению актерскому мастерству, а также выучить латышский язык.

Однако недавно в Сети появилась информация о том, что Чулпан подумывает вернуться. Об этом якобы она рассказала одному из своих коллег в России.

Историю актрисы не раз обсуждали многие медиаперсоны, не оставался в стороне и публицист Михаил Шахназаров, один из авторов и ведущих проекта «Абзац». На этот раз в эфире YоuTube-шоу «Абзац» высказался тиктокер Анатолий Сушко

«Актриса показала себя не только продажной барышней, но и весьма недальновидной дурочкой. Она, видимо, думала, что втаптывание в грязь звания народной артистки и прочие словесные испражнения с лихвой с лихвой монетизируются в европейской Латвии. Конечно же бедняжечке хочется обратно, но не в Россию, а к золотой кормушке. Видимо, любовь к родине начинается тогда, когда заканчиваются деньги», — заявил тиктокер.

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