«Подошли мои смуглые»: Симоньян рассказала о детях от Кеосаяна

Журналист Маргарита Симоньян и режиссер Тигран Кеосаян официально вступили в брак в анчале этого года. Вместе пара более десяти лет. Они воспитывают троих детей – дочерей Марьяну, Маро и сына Баграта. Накануне медиаменеджер рассказала о том, как наследники проводят время.

«На детской площадке играют в войнушку (мы тоже так играли). Делятся на русских и украинцев (мы делились на русских и немцев). Подошли мои смуглые дети. Остальные их оценили и сказали: «А вы будете арабы». Долго выясняли, за кого арабы. Детское сознание, как обычно, непредсказуемо и причудливо отражает окружающий мир», — написала Симоньян в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее Симоньян признавалась, что наследники свободно говорят сразу на пяти языках — русском, армянском, английском, французском и китайском.

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