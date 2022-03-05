Тигран Кеосаян: «Советские солдаты вернулись из Афганистана с медалями, а им сказали: «Вы не герои, вы все делали неправильно»

Герои «Бессмертных» 20 лет не виделись и встречаются на похоронах товарища. Они вспоминают свою молодость. В 1989-м, вернувшись на Родину, они не очень понимали, что теперь делать: оказалось, соотечественники не очень-то готовы их уважать за подвиги в Афганистане. А потом наступили «лихие 90-е», и каждому пришлось с огромным трудом и лишениями искать свое место в жизни…

«Я мог бы стать любым из героев картины»

— Действие множества сцен в фильме разворачивается в 90-е…

— Я показывал «Бессмертных» и тридцатилетним — например, моему племяннику Эдмонду, и шестнадцатилетним, родившимся в 2005 году. Они произнесли одну и ту же фразу: «Я теперь стал больше понимать о вашем поколении». Спасибо господу богу, если так — значит, мне что-то удалось… А мои ровесники говорили про эпизоды, действие которых разворачивается в 90-е: «Такое ощущение, что это документальное кино!»

— Насколько ваш личный опыт и люди, с которыми вы пересекались в 90-е, отразились в сценарии и главных героях?

— Я мог бы быть каждым из них. Так жизнь складывалась в эти годы, особенно с 1989-го по 1992-й. Я был человеком общительным, интегрированным в разные тусовки, не только богемные. Кто-то из тогдашних знакомых уже давным-давно лежит на кладбище. Кто-то стал богатым за один день, а послезавтра его тоже похоронили. Разные были ситуации, разные люди — и кадровые военные, и бандиты… Меня бог уберег.

— Вспоминаются как раз 90-е и ваши фильмы той поры — «Бедная Саша», «Ландыш серебристый». Более романтические, сказочные, что ли. В «Ландыше» действие происходит вроде бы в нашей реальности — и в то же время в какой-то альтернативной. На улице таких людей не встретишь, а вот героев «Бессмертных» на улице встретить легко. Что вы будете снимать дальше?

— Если вы вкладываете в слово «романтизм» понятие «свет», я надеюсь, что света у меня везде хватает, и в «Бедной Саше», и в «Бессмертных». Просто разные жанры и разные истории требуют разного подхода… А что мне завтра встретится за поворотом — не знаю.

Когда нам с Давидом (Давид Кеосаян — продюсер и брат режиссера. — Авт.) предложили снимать «Бедную Сашу», мы даже не думали, что за 18 дней нельзя снять полнометражное кино. 18 сентября 1997 года мы начали снимать, а 27 декабря состоялась премьера. Смены на площадке длились по 22 часа в сутки. Потом я слег с мерцательной аритмией… Но случайно появившуюся возможность снять этот фильм упускать было нельзя.

Потом возник «Ландыш серебристый»: я прочитал сценарий и подумал: «О, это же в том числе про меня, сниму-ка я кино с этими смешными, гротесковыми персонажами». Потом Киркоров мне позвонил и сказал: «Тигран, ну какие же мы гадины! Но с какой любовью ты это рассказал!» И да, в том фильме все правда — я в нем поклонился десяти предыдущим годам своей жизни. Потом появился фантасмагорический сценарий «Зайца над бездной», и я влюбился в него — он вообще не был похож на то, что я снимал до и после. А потом мне в руки попал сценарий «Бессмертных», написанный кинодраматургом Ильей Рубинштейном — царство ему небесное (Рубинштейн умер в 2020 году. — Ред.) И я вдруг подумал: а хорошо бы рассказать о своих друзьях или о незнакомых людях, которые все же принадлежат к одному со мной поколению, как и я, являются частью страны. Сейчас у меня нет нового сценария в руке, есть только мысли, которые надеюсь реализовать.

«Я ушел в армию в одной стране, а вернулся в другую»

— Кстати, вы сами были призваны в армию в 1985-м. Опасались, что попадете в Афганистан?

— Да нет, это все-таки был 1985-й, а не 1980-й и не 1981-й, туда уже всех подряд не брали… Но вот мой брат Давид, который на пять лет старше, в свое время прямо в очередь встал, чтобы туда записаться. И руководитель военной кафедры МГУ тогда ему сказал: «Ты что, идиот? В Афганистан профессионалы должны ехать». Он как профессиональный военный все понимал.

Но в начале 80-х в Афганистан все равно гнали молодых. Наверное, им было страшно, но этот страх носил другой характер. Они считали, что за ними стоит страна, государство. Понимаете, тогда не было опросов, стоило ли защищать Ленинград во время войны или лучше было его сдать. Тогда за такой вопрос в любом московском, воронежском или барнаульском дворе оторвали бы уши и ноги, да еще и глаз бы натянули на одно место.

— Последний кадр вашего фильма: конец 80-х, уезжает поезд, а за ним бегут молодые ребята-«афганцы». Они не успевают вскочить даже в последний вагон, бегут, бегут, бегут. Такое ощущение, что страна уезжает от них куда-то, а они остаются сами по себе. Что эти люди в итоге так и не нашли себя в жизни. Они живут, но происходящее проходит мимо них.

— Для меня очень дорог этот финал. Об этом-то и фильм — что на поезд они по большому счету не успели. Они, лучшие друзья, расстаются в конце 90-х и двадцать лет не общаются. Встречаются постаревшими, на похоронах друга. Нашел ли он, этот друг, себя в жизни? Не факт. Да, дорос до больших чинов, стал генералом — но до самой смерти так и не увидел друзей, рассорился с ними, причем не по своей вине…

Нашли ли они себя сами?.. Вот, например, один из героев в 90-е учится на экономическом факультете, блестяще сдает экзамен, и на прощание преподаватель ему говорит: «Даже странно, как вы не оскотинились после всей этой афганской мерзости, после того, как два года убивали людей на непонятной войне». То есть это было, типа, стыдно! Именно так профессура со студентами-«афганцами» тогда и общалась.

И, конечно же, они озлобились, замкнулись, не понимая, что происходит. Я и сам не понял, что происходит, когда в 1987-м вернулся из армии во ВГИК. Там какие-то активисты уже кричали великим режиссерам, нашим мастерам Юрию Озерову и Сергею Бондарчуку: «Вы — твари, вы — кинематографические генералы!» Было ощущение, что я ушел в армию из одной страны, а вернулся в другую.

А теперь представьте: люди в Афганистане проливали свою кровь, с огромным риском спасали сослуживцев, защищали на перевалах колонны, отбиваясь от убийц-моджахедов. Отправляли в СССР «грузы 200» — трупы товарищей в цинковых гробах. И вот они вернулись — живыми, с орденами, медалями. А им сказали: не-е-ет, ребята, вы не герои, вы все неправильно делали на «непонятной войне»!

— Не опасаетесь реакции хейтеров на свой фильм?

— Мне давно не 22 года. Я прекрасно понимаю, что у меня есть гражданская позиция, из-за которой я могу вызывать у части людей неадекватную реакцию. Даже если не буду снимать кино, а просто перейду улицу на красный свет. Или, наоборот, не перейду — все равно это вызовет странный отклик… Я давно перестал на это реагировать. Мне интересно общаться только с теми, кто его посмотрел, составил свое мнение и может говорить по существу.

«Чем больше артист, тем с ним лучше работается»

— Когда-то вы снимались в эпизоде у своего отца Эдмонда Кеосаяна в «Короне Российской империи». В титрах «Бессмертных» стоит фамилия вашей дочери Саши — она написала для фильма музыку. А ваш брат стал продюсером картины. Сохраняется древняя советско-армянская традиция Кеосаянов — привлекать к производству всех членов семьи?

— (Смеется.) Саша еще и работает у меня вторым режиссером на площадке, причем давно. А Давид — один из основателей российской Гильдии кинопродюсеров. Так случилось, что уже в третьем поколении все работают в кино. Да и тяжело представить, что я бы стал, например, металлургом — до домны от моего дома было несколько дальше, чем до «Мосфильма». И то же самое получается и с моими детьми, и детьми Давида. Может, я и хотел бы стать географом, но жизнь повернулась ко мне морщинистым задом!

— В «Бессмертных» снялись прекрасные актеры: Сергей Пускепалис, Федор Добронравов, Юрий Стоянов, Роман Мадянов…

— И еще Саша Метелкин, Артем Ешкин, Максим Емельянов, Ваня Добронравов. Они сыграли героев в молодости, и все они — прекрасные артисты. Что касается тех, кого вы назвали, — Юра Стоянов у меня снимался постоянно, Рома Мадянов — не раз, Федя Добронравов раньше не снимался по чистой случайности, из-за несовпадения графиков. Только с Сережей Пускепалисом мы не были знакомы до того момента, как я набрал его номер и предложил роль.

Понятно, что чем больше артист, тем с ним лучше работается. Тем он профессиональней и честней. А если он еще и сталкивается с честным режиссером, который с ним разговаривает не через губу… Я могу сказать, что работать с ними было праздником — но вы же подумаете, что я вру. И тем не менее это был праздник. Я мог ехать на площадку, не выспавшись, в разгар магнитной бури, когда меня колобродило.

Но уже садясь в машину, я знал, что сейчас приеду — и сразу выровняется давление, а на лице появится улыбка. Потому что меня там ждет счастье. Смена каждый день обычно длится 12 часов. А мы снимали все, что запланировали, часа за два с половиной, влет. Я бы еще денег им доплачивал за то удовольствие, которое получал от работы!

Там есть сцена, когда герои, бывшие десантники, понимают, что за всю жизнь ни разу не купались в фонтане, и лезут в него. Мы снимали весной, было холодно, нам пришлось залить в фонтан свою воду, нагретую. И все равно она сразу становилась ледяной. Актеров это не остановило — они лезли в нее, погружались с головой, да еще на ходу придумывали какие-то идеи, буквально фонтанировали ими!

P.S. Премьера фильма «Бессмертные» состоялась 23 февраля в онлайн-кинотеатрах KION и Premier.

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