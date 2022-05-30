«Дивное место, все лесом окружено»: Прохор Шаляпин показал свой загородный «особняк»

Как отметил музыкант, в грядках ковыряться он не намерен.

Музыкант Прохор Шаляпин в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ показал свой загородный дом, который находится в сорока километрах от Москвы.

«Это, конечно, нужно сносить. Ну буду лукавить, но если мне скажут, что это стоит миллион, то я этого делать не буду», — сказал Прохор Шаляпин.

В доме Прохора Шаляпина старинная мебель цвета орех. Есть холодильник и телевизор «Каскад». Это наследство от старого хозяина. Прохор Шаляпин привез на дачу свои старые фотографии, кубки, медали. Даже фигурку чижика-пыжика.

На участке в будущем музыкант хочет выровнять землю. При этом он хочет все закатать под асфальт. В грядках ковыряться Прохор Шаляпин не намерен.

«Это дивное место, все кругом лесом окружено. Есть даже электричество» Прохор Шаляпин

Напомним, что у Прохора Шаляпина есть квартира в Москве. При этом он мечтает проводить летом больше времени на природе.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.