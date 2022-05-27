«Это «Дом-2» и «Голос» в одном»: Шаляпин не согласился с Чуриковой об изжитии «Фабрики звезд»

Как отметил музыкант, просто это очень дорогой проект, который сегодня не по карману.

Музыкант Прохор Шаляпин в беседе с Teleprogramma.pro заявил, что у каждого времени свои значимые проекты. Он заметил, что «Фабрику звезд» в свое время делать продюсерам было недешево.

«Это же «Дом-2» и шоу «Голос» в одном. Мы там жили и не тужили. Если сейчас поставить «Фабрику звезд», то я думаю ее будут смотреть. Лично у меня ностальгия по проекту. Раньше читали бумажные журналы, а сейчас вы то же самое только в телефоне смотрите. Изменился способ подачи информации. Можно «Фабрику звезд» на Ютуб разместить. Просто это дорогой проект. Лицензию дорого покупать». Прохор Шаляпин

По словам Прохора Шаляпина, «фабрикантов» в свое время звали звездами-однодневками. «По сравнению с сегодняшними певцами мы — целая вечность, потому что ребята появляются сейчас на два месяца и пропадают», — заметил Шаляпин.

Ранее телеведущая Яна Чурикова заявила: «Людям, чтобы прославиться, такой продукт, как «Фабрика звезд», перестал быть нужным. Шоу-бизнес поменялся. Сама поляна поменялась. Нет потребности в большом папе, который решит все твои проблемы», — заметила она, напомнив о появлении Ютуба и стриминговых сервисов.

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