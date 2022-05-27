«Слишком часто мелькал»: Шаляпин считает, что Галкина в России просто переоценили

Максим Галкин готовится к серии концертов, которые в начале лета пройдут в Израиле. На земле обетованной юморист с женой и детьми живут с начала марта. По слухам, семья поселилась в элитном особняке, который принадлежит брату Галкина – Дмитрию.

Накануне о звездной паре решил высказаться Прохор Шаляпин. Он отметил, что Примадонна ничего плохого не сделала, просто поехала вслед за мужем, а вот Максим Галкин серьезно «перегнул палку».

По словам Шаляпина, «юмориста в России переоценили, он слишком часто мелькал в различных шоу и передачах, из-за чего прикрывал дорогу молодым. Галкин действительно харизматичный и талантливый артист, однако «он не один в России». Передает слова Прохора «Пятый канал».

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.