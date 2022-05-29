«Покорил искренностью и открытостью»: возлюбленная Прохора Шаляпина заговорила о свадьбе

У Прохора Шаляпина – новая любовь. Недавно артист вышел в свет с Ольгой Сан. Она занимается организацией мероприятий и, что примечательно, на три года младше артиста. Встречается пара около месяца.

«Не нравится, что он сравнивает меня с умершей женой. Я по натуре собственница. К прошлым его романам отношусь, скорее, отрицательно», — рассказала Ольга «СтарХиту».

По словам девушки, они с Прохором они пересекались и раньше, но чувства вспыхнули после эмоционального выяснения отношений. На одном из мероприятий влюбленные буквально столкнулись лбами, торопясь на по своим делам. А после обменялись номерами телефоном и решили сходить в кафе.

«Прохор покорил меня искренностью и открытостью. Он совсем не такой, каким я ожидала его увидеть. Пока наслаждаемся отношениями, о свадьбе не думаем, пусть все идет своим чередом», — заключила Сан.

Напомним, в прошлом году Прохор Шаляпин женился и через два месяца стал вдовцом. Его избранница, канадская миллионерша Татьяна Дэвис умерла от коронавируса.

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