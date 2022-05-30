«Собираюсь продавать, но как?»: Вера Сотникова рассказала о судьбе своей квартиры в Каннах

По словам актрисы, Слава Богу, что она не олигарх.

Актриса Вера Сотникова в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ рассказала о судьбе своей квартиры, которая находится во французских Каннах.

«Вера, а что с твоей заграничной недвижимостью? Я имею в виду квартиру в Каннах», — спросила актрису ведущая Лера Кудрявцева.

«Стоит пока. Слава Богу, что я не олигарх. Слава Богу, что я не попадаю под эти санкции. Там присматривают. Я собираюсь продавать, но как?». Вера Сотникова

«Все у вас отнимут. Все изымут и ничего у вас не будет. А я хочу сказать, что даже рад этому, как и большинство россиян. Я рос в простой крестьянской семье. В России надо жить. У нас роскошные поля, луга и дороги. Ибо нечего», — воскликнул музыкант Прохор Шаляпин.

больше по теме Данко пожаловался, что Вера Сотникова ему постоянно изменяла У артистов был двухлетний роман.

Напомним, что у России сейчас нет авиасообщения со многими странами Европы. Знаменитости лишены возможности попасть в свои заграничные дома.

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