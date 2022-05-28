Данко пожаловался, что Вера Сотникова ему постоянно изменяла

Данко познакомился с актрисой Верой Сотниковой, когда ему было 18 лет, и он только начал работать в Большом театре.

«Она была вообще моя самая первая женщина», — признался певец в шоу «Секрет на миллион».

Познакомились артисты в московском метро. Как в кино, их взгляды встретились…

«Я увидел перед собой очень красивую женщину. И тут она мне протягивает записку с телефоном», — добавил Данко.

Встретились молодые люди через несколько дней. Вера сама пригласила Александра к себе в гости.

«Сначала она мне налила чай, а потом спросила — будем ли мы сегодня целоваться. С тех пор мы два года жили вместе в ее коммунальной квартире», — рассказал артист.

Расстались Данко и Сотникова из-за того, что Вера влюбилась во Владимира Кузьмина.

«Как выяснилось, она мне очень часто изменяла. А мне тогда было 18 лет и я этого не понимал».

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