Без ущерба для фигуры: Лера Кудрявцева скоро станет мамой

Телеведущая Лера Кудрявцева станет мамой. Оказалось, что она приняла предложение своей подруги, адвоката Екатерины Гордон быть крестной будущему малышу. Гордон беременна в третий раз и уже преодолела половину срока.

О том, что Кудрявцева согласилась стать крестной, о чем рассказал представитель Гордон «СтарХиту» на днях. Звезды давно и тесно дружат, часто встречаются и отдыхают вместе.

«Девушки виделись на мероприятии 25 мая, где и договорились о том, что крестной мамой будущего ребенка Екатерины станет Лера. Как Екатерина назовет малыша, пока сказать не можем. На сегодняшний день беременность протекает благоприятно», — поведал Андрей Карпов, PR-менеджер адвоката.

Гордон замужем за бизнесменом Виктором Хархалисом. Они не афишировали свои отношения и поженились тайно в январе текущего года. Это уже третий брак адвоката.

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