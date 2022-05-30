«Мне жалко Олега»: что сказала Аня Покров в финале шоу «Звезды в Африке»

Победителем шоу ТНТ «Звезды в Африке» стал Олег Верещагин, который первым прошел последнее испытание в лабиринте с Валей Карнавал.

Перед финальной битвой ведущие проекта собрали не только двух финалистов (Валю и Олега), но и других участников испытаний: Каролину Севастьянову, Славу Чепурченко, Аню Покров.

На церемонии финалистам предложили ответить на провокационные вопросы о шоу. И хотя Олег Верещагин сказал Ольге Бузовой, что больше всех из этой компании рад видеть Славу Чепурченко, актер заявил, что вообще не хочет с ним больше встречаться, дескать, тот слишком часто переходил на личности.

Юморист же заявил, что стоит все-таки разделять его на игрока и на человека. Он искренне полагал, что в дальнейшем будет дружить с ребятами.

Не стала молчать и Валя Карнавал, которая обвинили Олега Верещагина в лицемерии и изворотливости. И только Аня Покров встала на защиту комика.

«Мне стало жалко Олега, его захейтили. Я понимаю, что он сам довел до этого. Но все равно это жестко, когда все против одного», — сказала блогер в эфире ТНТ.

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