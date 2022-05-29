Интриги были не зря: кто выиграл в шоу «Звезды в Африке»

На сей раз победитель проекта ТНТ совсем не случайно дошел до финиша.

«Звезды в Африке» на ТНТ в этом сезоне выдались весьма интригующими, ведь участники проекта практически мгновенно разделились на два лагеря: старичков и молодежь.

Клан опытных игроков возглавил юморист Олег Верещагин, который в итоге дошел до финала в полном одиночестве. Но это не помешало ему стать победителем проекта.

Он сразу воспринял участие в шоу, как серьезную игру и шел к победе любыми методами – плел интриги, устраивал заговоры и честно говорил об этом, поскольку считал, что тут все средства хороши.

В финальной битве он сошелся с Валей Карнавал, которая тоже была серьезно настроена на победу, заявив, что она сделает все возможное и невозможное для этого.

Лидерам битвы предложили пройти через лабиринт с фальш-стенами, найти там девять звезд и подняться по лестнице к ведущим. До самого конца не было понятно, кто придет к финалу первым. В какой-то момент казалось, что победителем станет Валя Карнавал, однако Олег Верещагин первым добрался до последней звезды.

«Даже не верится, что я выиграл в таком огромном длинном турнире. Я никогда не жил в таких нереально сложных условиях: не есть, постоянно плести интрижки, разбираться в людях, бороться за звезды. Но, слава богу, все получилось. Считаю, что была равная борьба абсолютно. Просто Вале чуть-чуть не повезло в конце», — сказал артист.

Он попросил Валю не расстраиваться, напомнив, что она младше него в два раза. Блогерша же сказала, что в любом случае чувствует себя победительницей. Пусть и лично для себя, преодолев свои самые жуткие страхи.

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