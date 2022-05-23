«Вы подадите на развод?»: после шоу «Звезды в Африке» жене Верещагина задали вопрос

Известная блогер Лена Миро пришла в ужас от поведения юмориста по отношению к юной участнице.

Олег Верещагин на проекте ТНТ «Звезды в Африке» дошел до самого финала, проявив себя активным, довольно агрессивным и продуманным игроком. В финале оставшиеся с ним девочки Аня Покров и Валя Карнавал называли его «батей», «Змеем Горынычем», «дядей».

То есть явно без какого-либо намека на симпатию. Однако артист в предпоследней серии проекта дал маху – взгромоздился на худенькую Аню, которая лежала на кровати, чем заставил говорить о своем поведении публику.

Не смогла пройти мимо и известная блогер Лена Миро, которая пришла в ужас от его поведения.

«К тиктокерше у меня вопросов нет. Я бы, конечно, на ее месте не позволила возрастному облезлому женатику о меня тереться, но у меня с рождения высокая самооценка. Я всегда была и остаюсь очень гордой женщиной.

Больше скажу — и к замызганному Верещагину у меня нет вопросов. Судя по видео, он крайне чванлив. <…> Вопрос у меня к жене Верещагина: «Женщина, вы подадите на развод?» Вот я бы точно после такого развелась», — написала в своем ЖЖ Миро.

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