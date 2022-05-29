«Идет мне форма?»: Юлия Проскурякова предстала в погонах майора

Жена известного музыканта Игоря Николаева Юлия Проскурякова примерила на себя неожиданный образ.

Молодая супруга известного композитора, исполнителя и поэта-песенника Игоря Николаева Юлия Проскурякова явно не хочет находиться в тени прославленного мужа.

Юлия Проскурякова мечтает о лаврах актрисы и вовсю идет к своей цели. Она играет в театре и снимается в кино. На счету Юлии Проскуряковой несколько ролей в сериалах.

Судя по всему, у режиссеров она нарасхват. Юлия Проскурякова довольно часто показывает снимки со съемочных площадок и предстает в образах своих героинь.

На этот раз ей досталась роль представителя силового ведомства.

На фото, которыми Юлия Проскурякова поделилась в телеграм-канале, она предстала в форме и с погонами майора.

«Мой новый образ для нового проекта! Идет мне форма, как думаете?» — поинтересовалась у своей аудитории Юлия Проскурякова.

Поклонники заявили, что форма жене Игоря Николаева идет, но придает ей солидности, а значит, и возраста.

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