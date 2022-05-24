«Пусть не идеально»: Юлия Проскурякова подловила дочь от Игоря Николаева во время игры на рояле

Шестилетняя наследница Юлии Проскуряковой и Игоря Николаева — Вероника — сдала первый экзамен в музыкальной школе.

Жена известного композитора и автора песен Игоря Николаева, Юлия Проскурякова, похвасталась талантами шестилетней дочери Вероники.

Малышка окончила подготовительный класс музыкальной школы при Московской консерватории и сдала экзамен.

В микроблоге Юлия Проскурякова показала, как дочь играет на рояле, установленном на сцене под портретом Петра Ильича Чайковского. Вероника ровно держит спинку и старательно ударяет пальчиками по клавишам.

«Экзамен проходил без родителей, в зале только строгая экзаменационная комиссия, а нам всего 6 лет. И пусть не идеально, но мы справились! И на следующий год планируем поступить в первый класс детской музыкальной школы! Будем еще тренироваться и очень стараться», — поделилась Юлия Проскурякова.

Она добавила, что вместе с Игорем Николаевым они очень волновались за дочку. Но Вероника справилась.

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