Две тугие косички и платье цвета лазури: Проскурякова нарядила дочь от Николаева на экзамен в музыкальной школе

Юлия Проскурякова запечатлела шестилетнюю Веронику во время игры на рояле.

Шестилетняя дочка известного композитора Игоря Николаева и его жены Юлии Проскуряковой — Вероника — унаследовала от родителей любовь к музыке.

Девочка завершает учебу в подготовительном классе музыкальной школы при Московской консерватории.

Шестилетняя Вероника сдала выпускные экзамены. Юлия Проскурякова поделилась в микроблоге видео, на котором запечатлено, как кроха играет на рояле на сцене консерватории.

Юлия Проскурякова нарядила дочь на экзамен в платье цвета лазури и заплела две тугие косички.

«Сегодня у Вероники в музыкальной школе, в подготовительном классе, состоялся первый экзамен! Как же мы с Игорем Николаевым волновались, не передать словами», — поделилась Юлия Проскурякова.

Она уточнила, что родителей на экзамен не пускали. В зале были только выпускники и экзаменационная комиссия. По словам Проскуряковой, у Вероники не все получилось идеально, но ведь она еще совсем малышка.

«На следующий год планируем поступить в первый класс детской музыкальной школы! Будем еще тренироваться и очень стараться», — пообещала Юлия Проскурякова.

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