«Это Саша»: Вера Брежнева показала мужчину, с которым проводила время на складе в Польше

Бывшая солистка группы «ВИАГра» Вера Брежнева сообщила, что уже покинула Польшу, где трудилась на складе гуманитарной помощи.
Звезда, вероятно, устала от работы и предпочла вернуться в Италию к своему мужу Константину Меладзе.
В микроблоге Вера Брежнева призналась, что будет скучать по своим коллегам-грузчикам, вместе с которыми разгружала фуры и комплектовала гуманитарную помощь.
Вера Брежнева рассказывала, что на складе не хватает мужских рук. Но между тем, представители сильной половины человечества рядом с певицей все же трудились.
В микроблоге Вера Брежнева показала своих коллег. В том числе, и молодого человека по имени Александр.
«Это Саша. Это две Юли. Все работают бесплатно. Наша гуманитарная цель дарит нам энтузиазм. А улыбаясь друг другу каждый день, мы дарим теплые эмоции», — рассказала Вера Брежнева.
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