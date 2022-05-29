«Это Саша»: Вера Брежнева показала мужчину, с которым проводила время на складе в Польше

Экс-солистка группы «ВИАГра» Вера Брежнева рассказала о своих коллегах-грузчиках.

Бывшая солистка группы «ВИАГра» Вера Брежнева сообщила, что уже покинула Польшу, где трудилась на складе гуманитарной помощи.

Звезда, вероятно, устала от работы и предпочла вернуться в Италию к своему мужу Константину Меладзе.

В микроблоге Вера Брежнева призналась, что будет скучать по своим коллегам-грузчикам, вместе с которыми разгружала фуры и комплектовала гуманитарную помощь.

Вера Брежнева рассказывала, что на складе не хватает мужских рук. Но между тем, представители сильной половины человечества рядом с певицей все же трудились.

В микроблоге Вера Брежнева показала своих коллег. В том числе, и молодого человека по имени Александр.

«Это Саша. Это две Юли. Все работают бесплатно. Наша гуманитарная цель дарит нам энтузиазм. А улыбаясь друг другу каждый день, мы дарим теплые эмоции», — рассказала Вера Брежнева.

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