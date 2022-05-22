Без поддержки Меладзе: Брежнева целыми днями работает на разгрузке фур в Польше

Известная певица Вера Брежнева на днях переехала из своей виллы в Италии в польский город Люблин.

Здесь звезда трудится без выходных в центре распределения гуманитарной помощи для Украины.

Вера Брежнева сама разгружает фуры, а затем формирует тематические коробки для непосредственной их передачи на Украину.

В микроблоге Веры Брежневой в последнее время появляется довольно много фото и видео, свидетельствующих о том, какой тяжелой работой занимается в Польше знаменитость.

Вера Брежнева облачена либо в оранжевый жилет, либо в рубашку лесоруба. Ее волосы не уложены, а собраны в хвостик или кулю.

Судя по всему, муж Веры Брежневой Константин Меладзе в эти дни находится не рядом с ней. Вера не рассказывает, чем занят супруг. Зато она жаловалась, что в центре не хватает мужских рук, и женщинам приходится самим выполнять очень тяжелую работу.

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