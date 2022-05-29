«Уехала из Польши»: Вера Брежнева отказалась от неоплачиваемой работы грузчицей на складе гуманитарных грузов

Экс-солистка группы «ВИАГра» Вера Брежнева сообщила, что больше не трудится в Люблине.

Бывшая солистка группы «ВИАГра» Вера Брежнева сообщила в соцсетях, что прервала работу в Польше. Певица больше не трудится на складе гуманитарных грузов.

Вера Брежнева провела в Люблине всего несколько дней, помогая разгружать фуры и комплектовать гуманитарную помощь для Украины. Здесь она занималась волонтерством, то есть, работала бесплатно.

«Уехала из Польши. Теперь скучаю по своим коллегам-грузчицам. Волонтерство очень сближает. Делая одно совместное дело с огромным смыслом, имея общие цели и ценности – единение неизбежно. Особенно, когда рядом такие девочки», — написала в микроблоге Вера Брежнева.

Причины, по которым она так быстро завершила заниматься волонтерством, Вера Брежнева не сообщила.

Не исключено, что звезда устала, ведь на складе не было мужчин, вся тяжелая работа ложилась на женские плечи.

Да к тому же, работать приходилось без выходных. Вера Брежнева даже утратила свой звездный лоск и гламурность.

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