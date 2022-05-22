«Воскресенье – такой же рабочий день»: растрепанная Брежнева в рубашке лесоруба трудится грузчиком в Польше без выходных

Экс-солистку группы «ВИАГра» Веру Брежневу подловили во время упаковки гуманитарного груза по коробкам.

Бывшая солистка группы «ВИАГра» Вера Брежнева резко сменила род занятий.

Звезда больше не выходит на сцену, а в последние дни Вера Брежнева трудится в распределительном центре польского города Люблин. Здесь певица разгружает фуры с гуманитарным грузом, а затем сортирует его по коробкам, которые отправляют в Украину.

Причем, работает Вера Брежнева без выходных.

«Воскресенье – такой же рабочий день», — уточнила подруга Веры Брежневой, вместе с которой звезда трудится грузчиком.

Приятельница Веры Брежневой запечатлела на видео, как звезда упаковывает в коробки гуманитарный груз.

Вера Брежнева облачена в рубашку лесоруба, а ее волосы, хоть и собраны в хвост, но при этом растрепаны.

«Сегодня воскресенье. Но у нас нет ни суббот, ни воскресений. Смотрите, Вера пакует еду, я пакую «гигиену», — сказала подруга Брежневой. «Так что, Вера будет полненькая, а Марина чистенькая», — рассмеялась Брежнева.

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