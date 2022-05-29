Скоро год: Ирина Пинчук из «Дома-2» показала подросшего сына от Арая Чобаняна

В семье бывших участников «Дома-2» Ирины Пинчук и Арая Чобаняна подрастает единственный ребенок. Малышу Давиду сейчас десять с половиной месяцев.
В июле Ира Пинчук и Арай Чобанян отпразднуют годик сыну.
Судя по всему, наследник пары экс-участников «Дома-2» растет таким же позитивным, как и его родители.
На всех видео, которыми Ирина Пинчук и Арай Чобанян делятся в соцсетях, маленький Давид выглядит очень забавным и жизнерадостным.
Ира Пинчук подловила, как Давид играет с трубочкой. Малыш развлекает сам себя тем, что дует в нее и слышит раздающийся при этом звук.
«Сидит, в трубку мычит. Визгун», — подписала кадры Ирина Пинчук.
Видно, как за последнее время Давид хорошо подрос и окреп и еще больше стал похож на своего папу Арая Чобаняна.
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