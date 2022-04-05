Скоро начнет ходить: Ира Пинчук подловила подросшего шкоду-сына, играющего со шнурками и веревками

Ребенку экс-участников «Дома-2» Иры Пинчук и Арая Чобаняна Давиду скоро исполнится год.

Сыну бывших участников «Дома-2» Иры Пинчук и Арая Чобаняна Давиду в апреле исполнится девять месяцев.

Родители не скрывают ребенка от поклонников и довольно часто видео с участием Давида появляется в микроблогах Иры Пинчук и Арая Чобаняна.

Так что, все поклонники пары могут получать удовольствие, наблюдая за тем, как растет и меняется очаровательный малыш.

Давид уже совсем скоро начнет ходить сам. Ну а пока Ира Пинчук поделилась в микроблоге видео с участием сына и рассказала об особенностях малыша.

«Каждый день просыпается в 8 утра, как по будильнику. И потом еще вот так лежит минут двадцать и пальчики перебирает», — отметила Ира Пинчук.

На следующих кадрах Давид с удовольствием грызет веревку от машинки.

«Игрушки ну совсем неинтересны. Нужны шнуры и веревки», — прокомментировала Ира Пинчук.

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