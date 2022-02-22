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Панорамные окна, много света, огромные комнаты: Ира Пинчук показала новую квартиру, купленную в Москве

Экс-участница «Дома-2» Ирина Пинчук провела экскурсию по своему жилищу.

Панорамные окна, много света, огромные комнаты: Ира Пинчук показала новую квартиру, купленную в Москве
Ирина Пинчук и Арай Чобанян. Фото: instagram.com/pinchuklife/

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Ира Пинчук сообщила подписчикам, что приобрела в Москве просторную квартиру площадью 150 квадратных метров.

В сторис микроблога Ирина Пинчук устроила для подписчиков экскурсию по жилищу, показав все его комнаты.

В квартире их три — гостиная, спальня и детская. Главная фишка жилища — это панорамные окна, которые так любит Ира Пинчук.

«Искала квартиру, чтобы она была на солнечной стороне. Это прихожая, справа кухня, здесь гостевой санузел, душевая. И напротив уже наша спальня. Панорамные окна, солнышко так светит. Рядом детская», — говорила Ира Пинчук во время румтура за кадром.

В квартире сделан ремонт, она обставлена кое-какой мебелью. Но Ира Пинчук сообщила, что они с Араем Чобаняном будут проводить все-таки кое-какую реконструкцию, прежде чем переедут в новую квартиру.

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«Дом-2»Арай ЧобанянИрина Пинчукквартира в Москве