Минус 20 килограммов: как Ира Пинчук из «Дома-2» выглядела до похудения и какой стройняшкой стала сейчас

Бывшая участница «Дома-2» Ира Пинчук сумела вернуть себе аккаунт-миллионник в соцсети. Долгих восемь месяцев у Ирины Пинчук не было возможности ничего там размещать.

Так что, своим четырем миллионам подписчиков Ира Пинчук решила напомнить, как выглядела еще не так давно.

Во время беременности, находясь в ожидании появления на свет сына Давида, Ира Пинчук демонстрировала отменный аппетит. В итоге, за беременность она набрала неприлично огромное количество лишних килограммов.

В первые месяцы после родов Ирина Пинчук признавалась, что чувствует себя пышкой. Но побаловав себя вкусненьким еще какое-то время, Ира Пинчук взялась за свою фигуру.

Результата Ирина добилась очень быстро. Сейчас при росте 165 сантиметров она весит чуть больше пятидесяти килограммов.

«Последний раз вы видели меня, когда я весила плюс 20 килограммов. Сейчас, для наглядности, я выгляжу так», — поделилась в микроблоге Ира Пинчук своими снимками до и после похудения.

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