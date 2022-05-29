«По нерукопожатности не по своей вине Венера Милосская на первом месте»: Садальский – о Васильевой

Актер привел слова общественного деятеля Кирилла Крока о своей бывшей подруге.

Актер Станислав Садальский в «Телеграм» негативно отозвался о своей бывшей подруге актрисе Татьяне Васильевой. Он привел слова театрального деятеля, директора Театра имени Вахтангова Кирилла Крока, адресованные Васильевой, которая гастролирует со спектаклем с юмористом Ефимом Шифриным.

«Дорогой друг, Фима. Мне кажется, с этой артисткой позорно вам стоять на сцене. Она сегодня нерукопожатная в театральном сообществе», — заявил Кирилл Крок.

«По нерукопожатности не по своей вине Венера Милосская на первом месте». Станислав Садальский

Напомним, что когда-то Татьяна Васильева и Станислав Садальский были друзьями не разлей вода. Однако со временем все изменилось. Сегодня они лютые враги.

Смотрите также:

Еще больше звездных новостей в Telegram-канале.